السودان يعلن تصدير ضأن إلى السعودية





خلال الفترة من الثالث عشر والسادس عشر من يونيو الجاري.

أعلنت الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم في السودان عن تصدير 52 ألف و745 رأسًا من الضأن إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الإدارة العامة للمحاجر بحسب تعميمٍ صحفي، الأحد، إنّ شحنة التصدير تمّت بنسبة مناعة تتراوح ما بين 78ـــ 90%، وذلك خلال الفترة من 13ــ 16 شهر يونيو الحالي.

باج نيوز