عبدالله أوبشار : ما يقوم به وزير المالية أمر غير مقبول





قال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا و العموديات المستقلة ؛ عبدالله أوبشار إن مايقوم به وزير المالية ؛ جبريل إبراهيم من إعفاءات جمركية و رسوم أرضيات و تصديقات ،أمر غير مقبول.

و كتب أوبشار في تدوينة نشرها إعلام المجلس الأحد : “يظل قادة الحركات المسلحة بعيدون عن رجال الدولة وخطرًا ماثلًا بسياسة المغبون المحجون بالسيطرة علي مفاصل الدولة الإقتصادية وما يقوم به وزير المالية من إعفاءات جمركية ورسوم أرضيات وتصديقات ،أمر غير مقبول وقد يعجل بعجزها لإدارة دولاب العمل ،وربما هذه السياسة لتجفيف الموانئ من أجل مشروع آخر بدأ يلوح في الأفق فيجب أن ننتبه لوقف هذا العبث”.

و كانت صحيفة اليوم التالي قد

كشفت عن ترتيب الحكومة للإعلان عن اتّفاق لإنشاء ميناء جديد بمواصفات حديثة شمال مدينة بورتسودان بتمويل من شركة أبو ظبي القابضة وذلك ضمن مشروعات زراعية واستثمارية تبلغ تكلفتها ستة مليار دولار شراكة مع”مجموعة دال”.

باج نيوز