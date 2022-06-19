الموارد المعدنية : رفدنا خزينة الدولة بأكثر من (45) مليون دولار خلال (10) أيام





أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تمكنها من الإحاطة بكمية من الذهب تجاوزت طن و 200 كيلو جرام من البورصة التقليدية بعمارة الذهب بالخرطوم.

و أوضحت الشركة في منشور على صفحتها بفيسبوك أن الأمر تم خلال عشرة أيام عمل رسمية مضيفةً أن ذلك تم في سابقة لم تحدث في تأريخ سوق الذهب بالسودان.

و أفاد مكتب الشركة السودانية بمصفاة السودان للذهب أن 75% من هذه الكمية لأغراض الصادر ( 900 كيلو) فيما تذهب 25% لأغراض الحُلي والمصوغات وإعادة المصوغات، وهي كميات باتت مقننة بموجب الاستمارة ومعروف مصدرها و وجهتها.

و توقعت الشركة أن ترفد الكمية المعدة للصادر خزينة الدولة بأكثر من 45 مليون دولار، و نوه مكتب الشركة بعمارة الذهب أنه وبحسب هذه المعدل فإن القراءات تشير إلى إمكانية ارتفاع نسبة زيادة حصائل الصادر بنسبة تصل إلى 3 طن ذهب أي ما يعادل 100 مليون دولار من الصادرات تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.

باج نيوز