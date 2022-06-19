الموارد المعدنية : رفدنا خزينة الدولة بأكثر من (45) مليون دولار خلال (10) أيام
أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تمكنها من الإحاطة بكمية من الذهب تجاوزت طن و 200 كيلو جرام من البورصة التقليدية بعمارة الذهب بالخرطوم.
و أوضحت الشركة في منشور على صفحتها بفيسبوك أن الأمر تم خلال عشرة أيام عمل رسمية مضيفةً أن ذلك تم في سابقة لم تحدث في تأريخ سوق الذهب بالسودان.
و أفاد مكتب الشركة السودانية بمصفاة السودان للذهب أن 75% من هذه الكمية لأغراض الصادر ( 900 كيلو) فيما تذهب 25% لأغراض الحُلي والمصوغات وإعادة المصوغات، وهي كميات باتت مقننة بموجب الاستمارة ومعروف مصدرها و وجهتها.
و توقعت الشركة أن ترفد الكمية المعدة للصادر خزينة الدولة بأكثر من 45 مليون دولار، و نوه مكتب الشركة بعمارة الذهب أنه وبحسب هذه المعدل فإن القراءات تشير إلى إمكانية ارتفاع نسبة زيادة حصائل الصادر بنسبة تصل إلى 3 طن ذهب أي ما يعادل 100 مليون دولار من الصادرات تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
باج نيوز
برنامج جماهيري كبير في صالة ميريلاند بالخرطوم بعنوان عصر القوة الرقمية يوم السبت 18 يونيو 2022 العاشرة صباحاً – فقرات متنوعة وجوائز وهدايا وضيوف شرف وتغطية إعلامية. للاستفسار: 0116558376 – 0116553017