توجيهات حكومية بمحاربة الظواهر السالبة للسودانيين بالخارج





أكد عضو المجلس السيادي الانتقالي د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير على اهتمام الدولة الكبير بشريحة السودانيين العاملين بالخارج، مشدداً على الإسراع في تفعيل الآلية الوطنية لحماية السودانيين بدول المهجر.

وقال الزبير خلال لقائه اليوم بالقصر الجمهوري الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج إن السودانيين في كافة الدول يتمتعون بسمعة جيدة ويجب الحفاظ عليها من خلال متابعه كافة قضاياهم والعمل على حلها مع محاربة الظواهر السالبة لهم في دول المهجر.

فيما قال الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج مكين حامد تيراب أنه سلم عضو مجلس السيادة تقرير لجنة الظواهر السالبة التى شكلت هذا العام والهدف منها معالجة كل مشاكل وقضايا السودانيين بالخارج حرصا منهم على السمعة الطيبة للسودانيين في دول المهجر.

وأضاف تيراب في تصريح صحفي أن الآلية الوطنية والتي تم تشكيلها مؤخرا تهتم بكافة مشاكل العاملين بالخارج ان كانت جنائية أو أمنية أو عمالية، موضحا أن هذه الآلية تهدف إلى حمايتهم والحفاظ على السمعة الطيبة التى حققها السودانيين بالمهجر،مبينا ان هذه الآلية تم تكوينها في العام ٢٠٠٦ وتمت إعادة هيكلتها في ٢٠٢٠م ولكن طيلة هذه الفترة لم يكن لديها عمل على أرض الواقع، وكشف ان هذه الآلية الوطنية ستقف على كافة المشاكل التى تواجه السودانيين بالخارج وتقديم الدعم القانوني والمالي لهم ، مشيرا إلى حصر كافة القضايا في عدد من الدول، وأشار إلى أن بداية عملها سيكون عقب عطلة عيد الاضحي المبارك بالمملكة العربية السعودية ثم مصر و ليبيا والامارات ومنها الى بقية الدول التي يواجه فيها السودانيين مشاكل او قضايا جنائية.

وقال تيراب إنه اطلع عضو المجلس السيادي على مشروع البوابة الإلكترونية والتى تعتبر من المشروعات الاسترتيجية مضيفا ان العمل بدأ في هذه البوابة قبل عام من الآن بواسطة شركة المانيا، مبينا ان الهدف منها العبور لابناء السودان بالخارج وتقديم كافة الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية من مستندات الى جانب خدمات التعليم والخدمات، موضحا أنه سيتم من خلالها حصر كل السودانيين بالخارج لتصبح نموذج نعبر به للامام مشيرا إلى أن هذه البوابة ستكون نقطة انطلاقة الحكومة الإلكترونية والتي نهدف من خلالها وضع كل مايتعلق بالجوانب المالية وبورصات المحاصيل والفرص الاستثمارية في كل ولايات السودان لتصبح احد المصادر المهمة لجذب الاستثمارات.

صحيفة الصيحة