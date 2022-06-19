شاهد أول صورة مكشوفة الوجه.. اتمام زفاف “فتاة الاستوب” المهندسة إسلام وسط حضور مشرّف





تم الليلة بالخرطوم اكتمال زفاف “فتاة الاستوب” المهندسة إسلام، من قبل الأستاذ النور محمد النور، وسط حضور مشرّف، وحصلت (كوش نيوز) على أول صور لها عقب زفافها.

واسدل الستار على قضية زواج “فتاة الاستوب” التي ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي، بعقد قرانها من الأستاذ النور محمد النور، يذكر أن بعض الخيرين كانوا قد تكفلوا ببعض مستلزمات الزواج.

وتقدمت إسلام في مقابلة مع البرينس بالشكر إلى الكوتش عمر قرافي لمساهمته في الشيلة، والفنان كمال ترباس بتكفله بالصالة وإحياء حفل الزواج الذي سيقام عقب اسبوعين وفق قولها.



وكانت الفتاة السودانية، إسلام، خريجة هندسة المعمار، قد أثارت ضجة، بطلبها للزواج، من خلال ورقة دونت عليها رغبتها في الزواج، لوحت بها في أحد شوارع العاصمة الخرطوم، واكدت طلبها من خلال مقابلة صحفية.

الخرطوم: (كوش نيوز)