“عزم السعودية” تعتزم شراء 100 ألف سهم خزينة





أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بشراء أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة بحد أعلى 100 ألف سهم وبمبلغ لا يتجاوز 20 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إنها ستحتفظ بالأسهم كأسهم خزينة وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، ويحق للشركة رهنها وبيعها بحسب الحاجة وذلك بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية وتداول والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

وأضافت أنها ستمول شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة.

وأشارت إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملاءمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

يذكر أن الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين

العربية نت