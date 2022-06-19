شاهد بالفيديو.. فتاة “الاستوب” تثير التساؤلات في ليلة زفافها بعد ظهورها غاضبة وأبرز التعليقات “وداعا الكمامة السوداء” و “الوحيدة العبرت وانتصرت”





تداول ناشطون وصفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لعروس الموسم في السودان المهندسة اسلام الشهيرة باسم “فتاة الاستوب”.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت اسلام اثناء خروجها من الكوافير وفي طريقها لصالة الفرح رفقة زوجها وهي غير سعيدة وغاضبة من أمر ما حسبما فسر المتابعون والمعلقون على المقطع.

أما بقية التعليقات ففد جاءت مباركة لإسلام بمناسبة اتمام مراسم زواجها بأجمل طريقة, وفي وسط هذه التعليقات الايجابية ظهرت بعد التعليقات الساخرة.

حيث كتب أحدهم “تاني وداعا الكمامة السوداء” ويقصد ظهورها الأول وهي ترتدي كمامة باللون الأسود, وكتب فتاة من ضمن المعلقين “صدقيني انتي الوحيدة العبرتي ونتصرتي في البلد دي”.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين