سياسية
تجمع المهنيين يضع سيناريوهين للتغيير
قال المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي أحمد، إن التغيير الجذري الذي ترفعه قوى الثورة أمامه سيناريوهان، إما بتدفق الجماهير إلى الشوارع وملئها لإجبار النظام على التنحي عبر مجموعة تنحاز إلى المتظاهرين، أو استمرار الاحتجاجات الراهنة وانهيار المؤسسات وسقوط السلطة الحاكمة.
وأوضح المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي أحمد بحسب (الترا سودان) اليوم، أن “التغيير الجذري” قد يكون صعباً لكنه الحل الأمثل لبناء الدولة السودانية من جديد.
صحيفة الصيحة
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