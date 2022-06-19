وزير الطاقة يشدد على الشفافية في اختيار الموظفين لقطاع النفط





تفقّد وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، المقابلات الشخصية التي تُجرى للمتنافسين على الوظائف في التخصصات المختلفة بوزارة الطاقة والنفط (قطاع النفط) عبر مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية والتي انطلقت أمس بدار النفط في الخرطوم وتستمر لمدة عشرة أيام للذين اجتازوا المعاينات الإلكترونية الأولى.

وقال الوزير “نحن حريصون على النزاهة والشفافية والأمانة والعدل، انطلاقاً من أن هذه المؤسسة مِلكٌ للشعب السوداني ومن حق الجميع التنافس للحصول على الوظائف وفقاً للمقدرة والكفاءة فقط”، مشدداً على عدم التمييز بين الممتحنين بالانتماءات السياسية والجهوية والمناطقية وغيرها.

صحيفة الصيحة