شاهد بالصور.. “ضحكة” المذيعة تسابيح خاطر تخطف الأضواء على منصات مواقع التواصل ومتابعون “من جيتي سكاي بقيتي تضحكي شكلو القروش هنا كتيرة”





نشرت الإعلامية والمذيعة السودانية اللامعة تسابيح مبارك خاطر صور حديثة لها عبر حسابها الرمس على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد لاقت مذيعة قناة الحدث السابقة وسكاي نيوز اعجاب الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وسجل عدد من المعلقين إشادات كبيرة بسبب أطلالتها التي وصفوها بالساحرة, ولم تخلو التعليقات من الغزل والسخرية, حيث كتب أجدهم ممازحاً “من جيتي سكاي بقيتي تضحكي شكلو القروش هنا كتيرة”.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين