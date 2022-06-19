شاهد بالصور.. فنانة سودانية تثير جدلاً غير مسبوق بعد ظهورها بفستان فاضح خلال حفل حاشد ومتابعون “ليها حق البلد تنهار”





نشرت صفحات بارزة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لفنانة سودانية ظهرت من خلالها وهي ترتدي فستان مثير للجدل.

وبحسب ما قرأت محررة موقع النيلين فقد أثارت الفنانة “تغريد العشرة” جدلاً كبيرا بفستانها الضيق والذي وصفه وتابعي الصفحات بالفاضح.

ووفقاً لتعليقات المتابعين فقد جاءت معظم التعليقات منتقدة للفنانة بسبب ظهورها المثير للجدل, وطالب البعض السلطات بضرورة التدخل وإعادة البلاد لعهد الانضباط وترك الفوضى.

كما سخر البعض الآخر من ظهور الفنانة بهذا الشكل وكتب أحدهم ساخرا من ظهورها ومن حال بلده (ليها حق البلد تنهار).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين