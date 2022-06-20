العاملون بالمستشفيات المتخصصة بودمدني يعلنون رفع الاضراب





اعلنت تنسيقية لجان المستشفيات المتخصصة بودمدني رفع الاضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الاثنين وحتى يوم بعد غد الاربعاء ، وارجعت التنسيقية رفع الاضراب طبقا لبيان صادر تحصلت (الجريدة) على نسخة منه مراعاة لظروف المرضى الذين قالت إنهم اصبحوا ضحايا للأوضاع الراهنة وايمانا منها بواجبها الانساني تجاه المرضى الذين ظلت تخدمهم بتفاني ونكران للذات بجانب إتاحة فرصة للجهات المسؤولة للسعى الجاد للمطالب المرفوعة ، وكشفت جولة (الجريدة) بودمدني أمس عن حالة من السخط وسط المرضى ومرافقيهم نتيجة اضراب العاملين بالمستشفيات المتخصصة بودمدني منذ الأحد الماضى ، وطالبوا والي الجزيرة بالتدخل العاجل لحلحلة قضايا العاملين وتنفيذ مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.

وكان العاملون بالمستشفيات والمراكز المتخصصة بودمدني ( الذرة والقلب ومناظير الجهاز الهضمى والاطفال والجراحة والخصوبة) قد دخلوا في اضراب مفتوح عن العمل لحين انفاذ مطالبهم المتمثلة في قرار معالجة ايلولة المستشفيات لوزارة الصحة الاتحادية واستحقاقات العاملين السابقة مع تطبيق الهيكل الاجور للعام ٢٠٢٢م بجانب معالجة قضايا المؤقتين.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة