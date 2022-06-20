تطورات في قضية مفصولي البنك السعودي السوداني





على خلفية قرار فصل عدد من الموظفين والعاملين بالبنك السعودي السوداني ،أصدرت محكمة الإستئناف قراراً وجهت من خلاله المطعون ضده بتنفيذ القرار الصادر بتاريخ 13 أبريل 2021 من مجلس الوزراء والقرار الصادر بتاريخ 5 مايو 2021 ، وشددت محكمة الإستئناف على تنفيذ القرارين من قبل الجهات المعنية ، يذكر أن البنك السعودي السودني كان قد أصدر قرارأ قضى بفصل عدد من العاملين والموظفين في وقت سابق غير ان المتضررين من قرار الفصل استأنفوا القرار لدى الجهات العدلية التي طالبت بارجاعهم للخدمة .

صحيفة الجريدة