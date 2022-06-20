تحقيق يكشف مخالفات في صفقة بصات (الوالي) واختفاء عقودات





كشف تحقيق عن ممارسات خاطئة و(غريبة) تعرضت لها بصات ولاية الخرطوم المشهورة بـ(بصات الوالي)، وأثبت التحقيق في حلقته الثانية المنشورة بالداخل عن تعرض البصات للتشليع والنهب الممنهج خاصة قطع الغيار، بجانب بيع (264) بص (خُردة) بالوزن (بتراب الفلوس). وأورد التحقيق أن عدد بصات الوالي العاملة حالياً بولاية الخرطوم (50) بصاً فقط من أصل (1000) بص، بينما هناك (151) بصاً محجوزة بميناء بورتسودان منذ أكثر من عام لعدم إيفاء ولاية الخرطوم ببعض الالتزامات المالية على البصات مستحقة لإدارة الميناء..بجانب بيع (60) من البصات الصينية ماركة (اليوتونج) هياكل بدون ماكينات أو جربوكسات..

بجانب أن هناك (270) بصاً، تعرف بـ(البصات المملكة)، تم تمليكها لأفراد إبان عهد والي ولاية في العهد السابق، (عبد الرحمن الخضر) من دون عطاءات حكومية ما يعد مخالفة صريحة للوائح الدولة المالية..وكشف التحقيق عن اختفاء عقودات البيع الخاصة بالبصات المملكة للأفراد ما تسبب في عدم تحويل ملكية البصات.

الخرطوم ـ التاج عثمان

صحيفة الحراك السياسي