الآلية الثلاثية تسعى لتشكيل حكومة تسيّر شؤون السودان





أكدت الآلية الثلاثية أن جهودها مستمرة من أجل جمع كافة الفرقاء في البلاد على طاولة المشاورات، وتشكيل حكومة تسير شؤون البلاد.

وأكد محمد بلعيش، المتحدث باسم الآلية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا؛ (إيقاد)، أن على الحوار أن يشمل جميع الأطراف.

كما أوضح في تصريحات تلفزيونية، أمس، أن الآلية لم تحدد بعد موعداً للاجتماعات التالية، لأنها تنتظر تعزيز التواصل بين «الحرية والتغيير- المجلس المركزي» والمكون العسكري. وشدد على أن العمل جار من أجل إيجاد حكومة تسير أمور البلاد، وإطلاق تفاهمات بين كافة الأطراف. وقال: «نشجع حوار الأطراف السودانية مع بعضها».

كما أضاف «همنا في الوقت الحالي إيجاد حكومة تسير دولاب الدولة لأن الوقت بدأ ينفد».

شبكة سودان ناو