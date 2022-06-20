نقابة أطباء السودان الشرعية عدم صرف مرتبات الأطباء مؤامرة ؛ لإيقاف عمليات الحوادث





هددت نقابة أطباء السودان الشرعية باتخاذ خطوات تصعيدية مفتوحة.

و أوضح رئيس النقابة ؛ أحمد الشبخ في تصريح لـ (باج نيوز )

أن الخطوات و التي لم يكشف عنها تأتي رداً على عدم صرف رواتب الأطباء لشهرين متتاليين واصفاً تمنع وزارة المالية عن صرف المرتبات بالمؤامرة مضيفاً أن وراء الخطوة أهداف قصد منها إغلاق الحوادث و إيقاف العمليات التي تجري للمرضى مجاناً من قبل الأطباء لجر الأطباء إلى لدخول في إضراب.

و أشار إلى كثرة الحوادث التي تصل المستشفيات يومياً مضيفاً أنها لا تتحمل إضراب من قبل الأطباء مشيرا إلى أن العمليات التي تجري ليست فرض على الأطباء و تجري تطوعًا منهم مستكراً عدم صرف المرتبات على ضعفها مشيراً إلى أنها تكفي الطبيب فقط للحركة للوصول للمستشفيات مضيفاً أن وزارة المالية لا توفر للأطباء بدل ترحيل أو بدل وجبة.

باج نيوز