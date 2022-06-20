توجيهات جديدة من البرهان





أطلع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على التحديات والعقبات التي تواجه زراعة محصول القطن في السودان وإستعدادات الموسم الزراعي 2022-2023.

وأمن خلال لقائه بمكتبه اليوم، مدير عام شركة السودان للأقطان عبدالله إبراهيم أحمد نور ابو علامة، ووفد من منتجي القطن، على ضرورة بناء شراكات مع البنوك والشركات لتمويل زراعة القطن والمشروعات الزراعية، بما يعيد السودان لموقعه الريادي في الإنتاج ومنافسته في الاسواق العالمية، باعتبار محصول القطن أحد أهم روافد الإقتصاد الوطني.

الي ذلك اوضح مدير عام شركة السودان للأقطان، انه أطلع رئيس مجلس السيادة على خطة عمل الشركة، والتحديات التي تواجه منتجي القطن للموسم الزراعي2022-2023.

وقال إن رئيس مجلس السيادة وجه بعمل محفظة لمحصول القطن وبناء الشراكات التي تسهم في توفير الدعم الفني واللوجستي لإنجاح موسم زراعة محصول القطن في السودان.

صحيفة الصيحة