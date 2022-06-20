الآلية الثلاثية تلتقي “التوافق الوطني” و “الجبهة الثورية”





قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية “يونيتامس” إن ‏ الآلية الثلاثية المشتركة واصلت مناقشاتها على المستوى الفني بشأن القواعد الإجرائية لجلسات الحوار السوداني السوداني مع أصحاب المصلحة.

و أوضحت في تغريدة الاثنين أن الآلية التقت في هذا الإطار يومي الأحد والاثنين وفدي قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني والجبهة الثورية السودانية.

باج نيوز