أوبشار نرفض أي اتجاه لتجفيف الموانئ





طالب مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا و العموديات المستقلة ؛ عبدالله أوبشار الحكومة بالتدخل لمعالجة الاختلالات في الموانئ بولاية البحر الأحمر.

و قال أوبشار في تصريح لـ”باج نيوز” إن الوضع الحالي في ميناء بورتسودان هو الأسوأ كاشفاً عن تعطل نظام التحصيل بالميناء منذ مارس الماضي.

و حذر أوبشار من تأثير سياسات وزارة المالية في الإعفاءات على استمرارية عمل الموانئ و تمكنها من سداد التزاماتها منتقداً اتجاه الحكومة لإنشاء موانئ جديدة في وقت لا تلتفت فيه لمعالجة الاختلالات الحالية في الموانئ ، مشدداً على رفضهم أي اتجاه لتجفيف الموانئ مضيفاً أن البلاد بحاجة لمناقشة و معالجة الاشكالات الحالية في الموانئ قبل الحديث عن أي مشروع جديد.

و أشار أوبشار إلى أن عدد من الأجسام ستجتمع خلال الأيام المقبلة للتفاكر حول إنقاذ الوضع الحالي في الموانئ و العمل على تفكيك قيام أي مشروع جديد يسعى لتجفيفها.

باج نيوز