المالية: لا صحة بشأن تراجع نادي باريس عن إعفاء ديون السودان





نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تراجع مجموعة نادي باريس عن إعفاء ديون السودان.

وأوضحت المالية في بيان مغتضب اليوم ، أن وسائل التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام تناقلت في الآونة الأخيرة أن مجموعة نادي باريس التي تم الإتفاق معها في يوليو 2021م على إعفاء ديون السودان قد تراجعت عن هذا الإتفاق.

وقال البيان نؤكد أن هذه الاخبار عارية من الصحة تماماً ، وأوضحت أن السودان قد خاطب سكرتارية مجموعة نادي باريس في أبريل الماضي بشأن تمديد توقيع الإتفاقيات الثنائية بين السودان ومجموعة دول نادي باريس حتى أبريل 2023م.

وأكد البيان أنه تمت الموافقة على التمديد ، كما أن السودان لم يتلقى أي إفادة مكتوبة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشير إلى إلغاء أو تجميد الإتفاقيات.

باج نيوز