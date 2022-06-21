شاهد بالفيديو.. الناشط ود برلين يظهر بعد طول انتظار ويرد بقوة على “منوية” التي اتهمته بنشر صورة فاضحة لها بطلب من زوجها ويباغتها “لو راجلك سكران انتي بتعشقي شراب الويسكي”





ظهر الناشط السوداني “ود برلين” الذي انتظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي رده على الحديث الساخن والقوي الذي أدلت به “منوية” التي وهاجمت من خلاله زوجها عبر فيديو مباشر الجمعة الماضية وأثار ضجة واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد اتهمت أمنية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “منوية” زوجها بارسال صورة لها بملابس البيت العادية للناشط ود برلين من أجل نشرها والتشهير بها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

الناشط ود برلين ظهر بعد طول انتظار ليكشف الحقائق عبر مقطع فيديو اتهم فيه “منوية” بشرب “الويسكي” الكجول على الرغم من اتهامها لزوجها بالسكر.

كما نفى ود برلين الاتهام الموجه له بنشر صورة أمنية بتوجيه من زوجها, وذكر في حديثه الذي شاهدته محررة موقع النيلين بأن لا صلة له بزوجها على الإطلاق, وقد عثر على الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين