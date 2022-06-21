شاهد بالصور.. خلال عرض أزياء.. نجمة مسلسل “سكة ضياع” تظهر بأزياء مثيرة للجدل وتمسك شاب من يده بطريقة جريئة تثير التساؤلات





خطفت الممثلة السودانية ونجمة السوشيال ميديا “سماح” الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها على الرغم من الهجوم الشرس الذي تعرضت له.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت نجمة المسلسل السوداني الضجة “سكة ضياع” بملابس مثيرة للجدل حسبما وصفها المعلقين على الصور.

كما ظهرت في إحدى اللقطات وهي ممسكة بيد شاب خلال مهرجان عرض أزياء, وأثارت لقطة “سماح” جدلاً كبيراً وتركت تساؤلات عديدة أبرزها تعليق متكرر من بعض المتابعين “الولد دا قريبك أو محرم عليك عشان تمسكيهو كدة؟” وتوقع بعض المتابعين أن تخرج سماح في فيديو توضح من خلاله الحقائق.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين