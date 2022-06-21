غرفة المصدّرين : ارتّفاع أسعار الخراف غير مبرّرة





كشف نائب رئيس غرفة المصدّرين ورئيس شعبة مصدّري اللحوم، خالد المقبول، أسباب ارتّفاع أسعار الخراف، بيد أنّه وصف الأسعار بغير المبرّرة وبها مغالاة.

وتوقّع أنّ يكون متوسط سعر الأضحية في الحدّ الأدنى”50″ ألف جنيه للخراف وزن”25″ كيلو، بمتوسط”2″ ألف جنيه للكيلو حسب الوزن.

وقال المقبول بحسب صحيفة الصيحة الصادرة، الثلاثاء، إنّ ارتّفاع أسعار الماشية يرجع للارتّفاع الكبير للتكاليف الداخلية ونقص وضعف المراعي الطبيعية، وما تبعته من تزايد الاعتماد على الأعلاف التي تكلف أموالاً كثيرة، والرسوم والجبايات العالية وغلاء الأمصال وارتفاع تكلفة النقل والترحيل، إضافة لضعف تنظيم وترتيب قطاع الثروة الحيوانية ما يعطي فرصة للمضاربين أحيانًا.

شبكة سودان ناو