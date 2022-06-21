سياسية
لجنة الأطباء : (13) إصابة خلال مواكب الأمس
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية
تسجيل ثلاث عشرة إصابة خلال التظاهرات التي شهدتها عدد من أحياء ولاية الخرطوم أمس.
و أوضحت اللجنة في بيان اطلع عليه”باج نيوز” أن من بين الإصابات حالة إصابة برصاص حي في الذراع و حالتي دهس بعربات تتبع للقوات النظامية بجانب إصابات أخرى متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع و حالات اختناق.
باج نيوز
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