لجنة الأطباء : (13) إصابة خلال مواكب الأمس





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية

تسجيل ثلاث عشرة إصابة خلال التظاهرات التي شهدتها عدد من أحياء ولاية الخرطوم أمس.

و أوضحت اللجنة في بيان اطلع عليه”باج نيوز” أن من بين الإصابات حالة إصابة برصاص حي في الذراع و حالتي دهس بعربات تتبع للقوات النظامية بجانب إصابات أخرى متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع و حالات اختناق.

باج نيوز