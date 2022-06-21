المالية : لا صحة بشأن تراجع نادي باريس عن إعفاء ديون السودان





أوضحت وزارة المالية ان بعض وسائل التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام تناولت في الآونة الأخيرة أن مجموعة نادي باريس التي تم الإتفاق معها في يوليو 2021م على إعفاء ديون السودان قد تراجعت عن هذا الإتفاق. وأكدت المالية في بيان توضيحي أن هذه الاخبار عارية من الصحة تماماً، حيث أن السودان قد خاطب سكرتارية مجموعة نادي باريس في أبريل الماضي بشأن تمديد توقيع الإتفاقيات الثنائية بين السودان ومجموعة دول نادي باريس حتى أبريل 2023م وقد تمت الموافقة على التمديد، كما أن السودان لم يتلقى أي إفادة مكتوبة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشير إلى إلغاء أو تجميد الإتفاقيات.

شبكة سودان ناو