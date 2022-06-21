استقرار أسعار الخبز وزيادة في الزيوت





وفقاً لمتابعات (المصادر) تشهد سلعة الخبز استقراراً واضحاً في الأسعار بمخابز ولاية الخرطوم، حيث تباع القطاعة بسعر (50) جنيهاً، في المتوسط

وقال صاحب مخبز المهندس فاروق يوسف الخضر: إن مدخلات إنتاج الخبز تضاعفت إلى مبالغ كبيرة خلال الفترة الأخيرة ورغماً عن ذلك ظلت تسعيرة الخبز في حدود (50) جنيهاً، للقطعة الواحدة، وشكا فاروق من استمرار قطوعات الكهرباء والتي تؤثر مباشرة في عملهم لساعات قليلة مما يضطرهم اللجوء إلى شراء الجازولين لضمان استمرارية العمل بمبلغ 13 إلى 14 ألف جنيه، للجركانة، مشيراً إلى زيادات مهولة في الزيوت، حيث وصل سعر الجركانة سعة (36) رطلاً إلى (20) ألف جنيه،وكرتونة الخميرة بواقع (20) ألف جنيه، وجوال الدقيق (13) ألف جنيه، حسب الشركة والجودة.

الخرطوم: رشا

صحيفة الصيحة