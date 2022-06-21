لجنة الطوارئ في السودان: 23 حالة اشتباه بالجدري والإنفلونزا





حالات الإصابة بوباء كورونا بلغت ٤٦ حالة الأسبوع الماضي بدلاً عن ٥١ حالة الأسبوع قبل الماضي.

كشفت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، عن أنّ حالات الإنفلونزا والجديري بالبلاد بلغت 23 حالة اشتباه، منها 18 حالة سالبة.

والثلاثاء، ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي عبد الباقي عبد القادر الزبير، اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية والوقائية من وباء كورونا.

وقال وكيل وزارة الثقاقة والإعلام المكلّف، مقرّر اللجنة العليا نصر الدين أحمد محمد، بحسب تصريحٍ صحفي، الثلاثاء، إنّ عضو مجلس السيادة قدم تنويرًا حول زيارة وفد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للسودان، للوقوف على الوضع الصحي بالبلاد.

وأشار إلى أنّ الإجتماع استمع إلى تقريرٍ من وزير الصحة الإتحادي المكلف هيثم محمد إبراهيم، حول زيارة وفد الوزارة للولاية الشمالية للإطمئنان على موقف مكافحة لسعات العقارب، وتوفر الأمصال اللازمة لذلك. فضلاً عن موقف الإمداد الدوائي في جميع أنحاء البلاد.

باج نيوز