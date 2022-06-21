نقابة الأطباء: عدم صرف مرتبات الأطباء مؤامرة لايقاف عمليات الحوادث





هددت نقابة أطباء السودان الشرعية باتخاذ خطوات تصعيدية مفتوحة. وأوضح رئيس النقابة؛ أحمد الشيخ بحسب ما اورده موقع (باج نيوز) أن الخطوات والتي لم يكشف عنها تأتي رداً على عدم صرف رواتب الأطباء لشهرين متتاليين واصفاً تمنع وزارة المالية عن صرف المرتبات بالمؤامرة ،مضيفاً أن وراء الخطوة أهدافاً قصد منها اغلاق الحوادث و إيقاف العمليات التي تجرى للمرضى مجاناً من قبل الأطباء لجر الأطباء إلى الدخول في اضراب. وأشار إلى كثرة الحوادث التي تصل المستشفيات يومياً مضيفاً أنها لا تتحمل اضراباً من قبل الأطباء، مشيراً إلى أن العمليات التي تجرى ليست فرضاً على الأطباء و تجرى تطوعاً منهم مستنكراً عدم صرف المرتبات على ضعفها مشيراً إلى أنها تكفي الطبيب فقط للحركة للوصول للمستشفيات ،مضيفاً أن وزارة المالية لا توفر للأطباء بدل ترحيل أو بدل وجبة.

صحيفة الحراك السياسي