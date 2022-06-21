مقاضاة مسؤولين .. ونقل مفاجئ لوكيل نيابة أمر بالقبض عليهما





تقدم سكان مربع (13)، ابو سعد، امدرمان بشكوى لنيابة المستهلك بالخرطوم، مدعين أن هيئة مياه ولاية الخرطوم تأخذ منهم شهرياً رسوماً نقدية مقدماً لاستهلاكهم المياه عبر شركة الكهرباء، بينما المربع المذكور بدون مياه منذ سنتين، مطالبين النيابة بفتح بلاغ في حق مديري هيئة المياه والكهرباء ولاية الخرطوم.

وبعد أخذ أقوال الشاكين وشهودهم،واطلاع النيابة على مستنداتهم،واقتناعها أن البينات المقدمة لها تشكل أساساً لتوجيه تهمة للمشكو ضدهما، أمرت بفتح بلاغ ضد مديري المياه والكهرباء المتهمين بالرقم: (67/2202)، وأمرت بالقبض عليهما للتحري معهما واطلاق سراحهما بالضمان العادي.. إلا أن الشاكين تفاجأوا بنقل وكيل النيابة الذي أصدر الأمر بفتح البلاغ والقبض على المتهمين،وظل البلاغ حبيس الأدراج منذ أبريل الماضي.. وأمس الأول تقدم ممثل الاتهام بطلب لتحريك اجراءات البلاغ إلا أنه لقى نفس المصير.

الخرطوم : التاج عثمان

صحيفة الحراك السياسي