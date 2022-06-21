حكم نهائي.. إلزام أحمد عز بدفع 50 ألف جنيه نفقة شهرية لطفلي زينة





قضت محكمة استئناف عالي الأسرة بمدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، في مصر، اليوم الثلاثاء، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرها 50 ألف جنيه لتوأم الفنانة زينة.

كان أحمد عز قد استأنف على حكم أول درجة الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر بإلزامه بدفع مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه لنجليه عز الدين وزين الدين، إضافة إلى استئناف الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة «نفقة توأمها» أكثر من 60 ألف جنيه بعد زيادة دخل «عز» حسب ما قدمه معتز الدكر محام زينة من مستندات إلى المحكمة، وفقا للمصري اليوم.

كان «الدكر»، محامي «زينة»، قدم الجلسة الماضية حافظة مستندات تحتوي على تحريات عن أعمال أحمد عز الفنية الأخيرة، وارتفاع أجره، وطالب محامي زينة بتقدير ما يتقاضاه من أجر لزيادة نفقة صغيريه.

وكان «الدكر» تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته «عز الدين» و«زين الدين» بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن «عز» استأنف على الحكم وطلب تخفيضها.

وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة، إضافة إلى أن ذات المحكمة قضت برفض استئناف «زينة» التي تطالبه بزيادة نفقة توأميها لـ100 ألف جنيه، وفي العام التالي طالبت بزيادة النفقة، وقبلت المحكمة دعواها، وتمت زيادتها لـ30 ألف جنيه.

البيان