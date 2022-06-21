تمّ إعداد المخطط الهيكلي..خطة استراتيجية تستهدف إعادة تخطيط الخرطوم





يشدّد بشرى على أهمية نقل المناطق الصناعية الجديدة والقديمة من قلب الأسواق والاستفادة من موقعها التجاري، وأن لا يتم التصديق لقيام أيّ نشاطٍ صناعي.

أعلن المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بالخرطوم، عن خطة استراتيجية تستهدف إعادة تخطيط الولاية، من أجلّ مجابهة التحديّات العمرانية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بالخرطوم، بشرى حامد أحمد، بحسب وكالة السودان الرسمية، إنّ المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم الجديد تمّ إعداده بشفافية وبكفاءة عالية إلاّ أنّه لم يتمّ تنفيذه بالصورة المطلوبة.

وأضاف” المخطط يعمل على معالجة استخدام مدينة الخرطوم الحالية حيث تمّت مناقشته على كافة المستويات .

باج نيوز