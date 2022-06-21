البرهان يوجه بعكس وجه السودان المشرق خارجيًا





يجدّد البرهان، التزام السودان بالمواثيق والعهود الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول، وسياسة حسن الجوار والمحافظة على الامن والسلام الاقليمي.

شدّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، على اهتمام الدولة بتعزيز علاقات السودان الخارجية وترقيتها، بما يخدم مصالح البلاد.

والثلاثاء، التقى عبد الفتاح البرهان سفيري السودان لدى كل من جمهورية جنوب أفريقيا السفير، مجدي أحمد المفضل وجمهورية النمسا،السفير أسامه مجذوب حسن، بمناسبة مغادرتهما البلاد لمقار عملهما. بحضور وزير الخارجية المكلف، على الصادق.

وأمنّ البرهان على أهمية مضاعفة الجهود الدبلوماسية لعكس الوجه المشرق للسودان وتحقيق المصالح الوطنية العليا.

باج نيوز