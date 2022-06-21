اقتصاد وأعمالمنوعات
حكومة الخرطوم تشرع في تأهيل واجهة المطار
شرعت حكومة ولاية الخرطوم، في تأهيل واجهة مطار الخرطوم الدولي والبيئة المحيطة به.
وعقد والي الولاية المكلف، أحمد عثمان حمزة اجتماعاً مع نائب مدير المطار، تم من خلاله الاتفاق على الإطار العام لبرنامج التأهيل، والجوانب التي سيشملها التأهيل أبرزها الطريق والخدمات الملحقة به والحدائق.
وتقرر وضع برنامج تفصيلي وتحديد الشركاء الذين سيعملون معاً في شراكة لأجل التأهيل .
صحيفة السوداني
برنامج جماهيري كبير في صالة ميريلاند بالخرطوم بعنوان عصر القوة الرقمية يوم السبت 18 يونيو 2022 العاشرة صباحاً – فقرات متنوعة وجوائز وهدايا وضيوف شرف وتغطية إعلامية. للاستفسار: 0116558376 – 0116553017