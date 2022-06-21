“التوافق الوطني” تعلن المشاركة في مواكب (30 يونيو)





في خطوة مفاجئة، أعلنت الحرية والتغيير- التوافق الوطني، المشاركة في مواكب 30 يونيو الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة الميثاق محمد زكريا بحسب (سودان تربيون) اليوم “إننا ندعو جماهيرنا وكل دعاة الديمقراطية وعموم الشعب السوداني للتظاهر السلمي في 30 يونيو للتأكيد على مكتسبات الثورة”. وأضاف “يجب أن نحرس الثورة من دعاة الإقصاء وأصحاب الأجندات الحزبية الضيقة”.

واعتبر زكريا الوفاق السياسي العريض بمثابة السبيل الوحيد للخروج من الازمة الراهنة، داعيًا إلى تنفيذ السلام واستكماله.

صحيفة الصيحة