بالصور.. قالت: (المواضيع كملت خلاص).. الشاعرة السودانية “داليا إلياس” تشن انتقاداً لاذعاً لقناة العربية لنشر صور احتفالها بعيد ميلادها





شنت الشاعرة السودانية “داليا إلياس” انتقاداً لاذعاً لصفحة “قناة العربية- السودان” على فيسبوك، لنشرها احتفالها بعيد ميلادها.

وقالت “إلياس” شكراً لاهتمامكم، أعتقد دى مناسبة شخصية، ومفروض إنكم صفحة رسمية مهمتها الأساسية قضايا البلاد والعباد الكبرى.

وأضافت: ما أظن تفاصيلى تستحق كل هذا الاهتمام، ولا مفروض تفرحوا لما تجيبوا للناس الإساءة والتنمر، المواضيع كملت خلاص، وبقيتوا مقابلين الحاجات دى بس؟ ياريت تستعيدوا توازنكم.





وكانت صفحة قناة العربية، قد نشرت صور احتفاء الشاعرة والإعلامية “داليا إلياس” وعلقت (تلقت هدايا قيمة.. الإعلامية داليا الياس تحتفل بعيد ميلادها وسط الأهل والاصدقاء).

الخرطوم: (كوش نيوز)