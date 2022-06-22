♦️ود لبات يشتكي من خطورة تحيز فولكر





بالإشارة إلى ما أوردته ” سري للغاية نيوز ” عن تأجيل فولكر لجلسات حوار روتانا ، وأن التأجيل قصد منه إعادة المجموعة التي عُرفت باسم أربعة طويلة ، بعد أن تسجل حضورا كبيراً في الشارع في مظاهرة 30 يونيو القادم .

أكد السيد مبارك الفاضل المهدي صحة معلومات ” سري للغاية نيوز ” في تصريح له لقناة ( الجزيرة ) ، وقال إن حواراً غير مباشر جرى بين القوى السياسية المختلفة استمر لمدة ستة أشهر ، وكان يتوقع أن يقوم ڤولكر بصياغة المقررات والتوصيات والاستنتاجات ، فقفز ڤولكر فجأة للدعوة لحوار مباشر أقصى منه 90% من القوى السياسية الفاعلة . وقال المهدي إن ڤولكر رفض دخول نائب رئيس حزب الأمة القومي ( جناح مريم ) لحوار روتانا حتى لا يكشف ظهر مجموعة أربعة طويلة وتبقى معزولة ، وهذا ما نشرته ” سري للغاية نيوز ” في عدد سابق . وقال السيد مبارك المهدي إنه واجه ڤولكر بانحيازه للتيار اليساري ( أربعة طويلة ) وهي أحزاب نخبة قليلة على حد وصفه ، وأنه يريد أن يُلحق هذه المجموعة التى لا تريد الانتخابات ، رغم فشلها خلال ثلاث سنوات وما أوصلت له البلاد من تردي اقتصادي وأمني . وقال السيد المهدي إن ڤولكر قال إنه مُسَهّل لكنه لم يسهل أي شيئ .

وعلمت ” سري للغاية نيوز ” أن دكتور السيسي أيضاً واجه ڤولكر بتحيزه لمجموعة أربعة طويلة ، كما اصطدم معه آخرون حول نفس الموضوع .

وتفيد ” سري للغاية نيوز ” أن تحيز ڤولكر جعل ممثل الإتحاد الأفريقي السيد ود لبات ممتعضاً ، ويشاركه ممثلون إقليميون آخرون . وعلم هذا الموقع أن ضيق ود لبات من تحيز ڤولكر جعله يقول إن نهجه هذا سيقود السودان للتفتت ، لأنه نهج يقوم على التحيز لفئة قليلة وإقصاء الأغلبية ، بل ويقوم على تأجيج الصراعات ، وليس حلّها بما يحقق التوافق .

وعلمت ” سري للغاية نيوز ” أن ود لبات وممثلين إقليميين آخرين أبدوا استغرابهم لسكوت القيادة العسكرية للسودان على تصرفات ڤولكر التي تفتقر للحياد والحكمة ، رغم أنهم نبهوا هذه القيادات لخطورة المسار المتحيز لڤولكر .

من ناحيته كان هذا الموقع أورد أن ڤولكر وسفارات غربية سلموا قيادات قحت – المجلس المركزي مئات ألوف الدولارات لتنظيم مظاهرة يوم 30 يونيو القادم ، ليجد ڤولكر مبرراً لتمكين قحت المركزي من الصعود لللسلطة مرة أخرى ، مما يؤكد تحيزه لها ، رغم المخاطر التي نبهتها له قيادات سياسية عديدة . وكان الموقع أشار إلى ركون ڤولكر لنصائح اليساريين الذين حشدهم في مكتبه ، مثل فيصل محمد صالح وأمجد فريد ، وهم من جماعة قحت – المركزي ، في إبعاد أكثر القوى وتقريب قحت المركزي كما ذكر المهدي والسيسي وآخرون .

وعلمت ” سري للغاية نيوز ” أن ود لبات ومبعوثين آخرين هددوا بالانسحاب من عملية الحوار إذا واصل ڤولكر في نهجه المتحيّز والإقصائي لأنه نهج سيضر بالسودان ، وأنهم كأفارقة لن يقبلوا نهجه هذا .

♦️سري للغاية نيوز

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21 يونيو 2022