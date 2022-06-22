اقتصاد وأعمال
الاياتا تكرم شركة بدر للطيران بالدوحة
كرّم المدير العام للإتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) “ولي والش” شركة بدر للطيران ممثله في رئيسها التنفيذي المهندس ” أحمد عثمان ابو شعيرة” وذلك خلال الإجتماع السنوي للاياتا (IATA) بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقد عبر السيد “ولي والش” عن سعادته بمشاركة الشركة في هذا المحفل الدولي الهام.
الخرطوم:طيران بلدنا
برنامج جماهيري كبير في صالة ميريلاند بالخرطوم بعنوان عصر القوة الرقمية يوم السبت 18 يونيو 2022 العاشرة صباحاً – فقرات متنوعة وجوائز وهدايا وضيوف شرف وتغطية إعلامية. للاستفسار: 0116558376 – 0116553017