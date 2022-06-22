الحُرية والتغيير: لا عودة للشراكة مرة أخرى في السلطة بالسودان





أكدت قِوى الحُرية والتغيير بالسودان، الثلاثاء، عقد اجتماع للتحضير لمليونية 30 يونيو والدعوة لمواكب جماهيرية وهزيمة ماتم في 25 أكتوبر.

وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، عبد الجليل الباشا: “موقف تحالف قوي الحرية والتغيير- المجلس المركزي- يرى أن استحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي لم يتم الإيفاء بها بصورة حقيقية”.

وأضاف أن التأسيس المدني الجديد يجب أن يقوم على سلطة مدنية كاملة، مؤكدا أنه لا عودة للشراكة مرة أخرى في السلطة.

وأشار إلى عقد اجتماع مع ممثل المكون العسكري لمتابعة نتائج الإجتماع الأول.

وشدد “الباشا” على أن قوى الحرية والتغيير صاغت وجهة نظرها في كيفية أن تؤدي العملية السياسية لإنهاء ما تم في 25 أكتوبر، وهو ما يعبر عن رؤي قوي الثورة.

صحيفة المشهد السوداني