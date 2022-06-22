موانئ أبوظبي تكشف حقيقة الاتفاق على مشروع بناء ميناء في السودان





قالت موانئ أبوظبي إنها لم تبرم أي اتفاقيات بخصوص أي مشروع مشترك لبناء ميناء في السودان، إلا أن الشركة بصدد مناقشات مبدئية مع الجهات المعنية في السودان وذلك في ظل سعيها المستمر لدراسة وتقييم مشاريع جديدة.

جاء ذلك توضيحاً حول الأخبار المنشورة في «رويترز» يوم 20 يونيو حول الدخول في مشروع لبناء ميناء في السودان

وأكدت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها ستقوم بالإفصاح في حال تمت الموافقة أو اعتماد أي مشروع واستثمار لها وفق الأنظمة المتبعة في السوق.

وكانت «رويترز» قد نقلت أن هنالك مشروعاً مشتركاً لبناء ميناء بـ 4 مليارات دولار، بين مجموعة دال ومجموعة موانئ أبوظبي.

صحيفة المشهد السوداني