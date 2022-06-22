ولاية الخرطوم: حزمة برامج لإحداث اختراق إيجابي لصالح معاش المواطن





بدأت ولاية الخرطوم الترتيب لإطلاق حزمة برامج إقتصادية واجتماعية وخدمية لإحداث اختراق إيجابي في معاش المواطن.

وتوصل الاجتماع الموسع الذي دعا له والي ولاية الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة لتكوين آلية موسعة تقوم بدراسة الوضع الراهن لقضية معاش المواطن وأسباب تصاعد الأسعار مع معاناة المواطن والصعوبات التي يواجهها في الحصول على احتياجاته الضرورية من السلع على أن تعمل الآلية لإعداد تصور عاجل يساهم فى تحسين معاش الناس، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج عاجل لتوفير احتياجات عيد الأضحى والخراف عبر منافذ الولاية بأسعار اقل من المعروض فى الأسواق.

واستمع الاجتماع لخطة شركة الخرطوم للأمن الغذائي إحدى أذرع الولاية لضبط جماح ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والتى تضمنت توفير خراف الأضاحي عبر منافذ الشركة تباع مباشرة للمواطن بأسعار تنافس المعروض فى الأسواق.

واستعرض المدير العام لوزارة المالية الأستاذ إبراهيم محي الدين، سياسات دعم الشرائح الضعيفة وزيادة الدعم الموجه لمحفظة قوت العاملين لتوفير السلع للعاملين بأسعار مخفضة وتعهد مدير المالية بتوفير الضمانات والتمويل للاتحادات والجمعيات التعاونية عبر مؤسسات التمويل.

إلى ذلك أمن الاجتماع على زيادة فرص تمويل الأسر الفقيرة من وزارة التنمية الاجتماعية وديوان الزكاة. من جانبهم أبدى ممثلو الشركات المنتجة للمواد الغذائية استعدادهم لدعم جهود حكومة الولاية الرامية لتخفيف أعباء المعيشة وذلك بتوفير السلع في المنافذ التى تحددها الولاية بأسعار الإنتاج.

صحيفة المشهد السوداني