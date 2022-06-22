وكالات السفر: استبعدنا بدون وجه حق والوزير لم ينصفنا





كشفت لجنة الوكالات المتضررة من إجراءات حج عن استبعاد 90 وكالة سفر وسياحة عاملة في خدمات الحج والعمرة، مشيرة الى انها تقدمت بتظلمات إدارية الى وزير الشوؤن الدينية والأوقاف وكونت لجنة استئناف ولم تنصف اي وكالة، وقالت إنها بصدد اللجوء الى للمحاكم، واشتكت من فرض رسوم على الحاج وقدرها اكثر من 60 الف جنيه من قبل المجلس الأعلى للحج والعمرة، وطالبت الدولة بالخروج من خدمات الحج وان يكون دورها اشرافيا ورقابيا.

وقال ممثل وكالات السفر والسياحة المتضررة عادل حسن في مؤتمر صحفي بطيبة برس أمس أن المشاكل التي تعترض حج هذا العام ظلت تؤرقنا لسنوات طويلة ونريد أن ننزل عن كاهلنا هذا الحمل ، مشيراً الي أن الغرض من المؤتمر توضيح الظلم الواقع على الحاج والوكالات التي تم استبعادها ، واضاف ان عدم اختيارنا لم يحرك فينا شعرة والأرزاق بيد الله.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة