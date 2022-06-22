قوى الحرية: لن نتنازل عن الشارع وسنشارك في مليونية 30 يونيو





أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والأمين السياسي بحزب التحالف الوطني السوداني عثمان محمد صالح مشاركتهم في المليونية والتعبئة العامة لانجاحها.

وقال في رده على سؤال حول موقف قوى الحرية والتغيير من المليونية بعد قبولها بالحوار غير المباشر مع الانقلابيين، قال إن الحرية والتغيير لن تتنازل عن الشارع ومطالبه فهي جزء منه ووجهت قواعدها بالمشاركة في المليونية .

وفي السياق ذاته كشف عدد من أعضاء لجان مقاومة الولايات عن إطلاق (هاشتاق) ” # كل القوة الخرطوم جوة” وأن اللجان في كل السودان تعكف على الاستعداد والتحضير والتجهيز لمليونية ٣٠ يونيو ، مشددين بأن المقاومة هذه المرة لن تعطي العسكر طوق نجاة مجاناً كما وجدوه في المرتين السابقتين، وذلك بالرجوع للتفاوض الذي علقه المكون العسكري كما حدث بعد مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة ، والثانية عند اتفاق رئيس مجلس الوزراء السابق د عبد الله حمدوك مع البرهان في 21 نوفمبر الماضي .

الخرطوم: سعاد الخضر – فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة