محمد الفكي: لسنا مفوّضين من الشارع للحوار





وصم عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق محمد الفكي، المجموعات الحليفة للعسكر بـ”المصنوعة”.

وأغلق الفكي بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، الأربعاء، عودة الشراكة أو اتّفاق ثنائي مع العسكر.

وأضاف أنّ تحالف الحرية والتغيير لم يتلّق ردًا من العسكريين بشأن رؤية إنهاء الانقلاب.

وقال” الحرية والتغيير وضعها الآن أقل من 2019 عندما انخرطنا في حوار مع العسكريين، وكنّا مفوّضين من الشارع السوداني، والآن نحن غير مفوّضين”.

وأوضح سليمان أنّهم لن يقوموا بتشكيل المشهد السياسي وحدهم، بل بالاشتراك مع قوى الثورة الأخرى من لجان المقاومة والحزب الشيوعي والحركات غير الموقّعة على اتّفاق السلام بمركز موّحد يأخذ صفة دستورية في الإعلان السياسي المزمع.

باج نيوز