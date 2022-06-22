الطوارئ الصحية: الدواء خط أحمرللدولة





كشف عضو المجلس السيادي الانتقالي د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عن مساعٍ حثيثة واجراءات دقيقة للحفاظ على الموقف الدوائي بالبلاد. مؤكدا أن الدواء يمثل خطاً أحمر للدولة، وتوفره يجد كل الاهتمام والمتابعة. وقال الزبير خلال ترؤسه اجتماع لجنة الطوارئ الصحية بالقصر الجمهوري أمس إن اللجنة ستركز عملها خلال الفترة القادمة على محاربة الملاريا ومحاصرتها ،إلى جانب عدم اهمال الكورونا بعد انحسارها في السودان،ودعا الزبير إلى تفعيل صندوق لجنة الطوارئ لتقديم الدعم اللازم في كل مرافق الصحة.

صحيفة الحراك السياسي