كشف حقيقة ضبط شاحنة مصرية تحمل عملة سودانية مزورة بمعبر (ارقين)





فند مدير عام معبر أرقين الحدودي شمالي السودان، أحمد فضل فاروق ما ورد بوسائل إعلام محلية بشأن ضبط شاحنة مصرية تحمل عملة سودانية مزورة في طريقها إلى البلاد لشراء محصول القمح.

وقال فاروق في تصريح مقتضب لـ”الحراك” إن الحديث غير صحيح، ومجرد شائعات وصفها بـ “المغرضة” هدفها خلق نوع من البلبلة وتعكير الأجواء العامة بحسب تعبيره. مؤكداً أنهم بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بتخريب الاقتصاد السوداني اجنبياً أو سودانياً.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي