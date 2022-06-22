الدقير : 30 يونيو فرصة لوحدة قوى الثورة وزوال الانقلاب





اعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير عمر الدقير مليونية 30 يونيو حدثاً بالغ الأهمية وفرصة للتوحد حول الغايات الوطنية الكبرى، وقال الدقير في حوار لـ(الحراك) انهم يعملون مع شركائهم لدعوة كل القوى الديمقراطية إلى ارجاء الخلافات الثانوية والعمل سوياً لتأسيس أركان الدولة الديمقراطية المنشودة حتى يتسنى للجميع التنافس النزيه حول الأفكار والبرامج عبر صناديق الاقتراع مستقبلاً..وكشف الدقير عن خطة فحواها العمل مع كل قوى الثورة لضمان أكبر حشد جماهيري تحت شعار وحدة قوى الثورة وتأكيد مطلب زوال الانقلاب وخروج المؤسسة العسكرية من معادلة السياسة والحكم واسترداد مسار التحول الديمقراطي بسلطة مدنية كاملة تمثل الجميع وتباشر تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، واشار للأهداف المتعلقة بملفات العدالة والسلام والاقتصاد والجيش الواحد والاصلاح المؤسسي وصناعة الدستور والانتخابات، ودعا الدقير كل المواطنين للخروج من أجل هزيمة الانقلاب واسترداد الحكم المدني الديمقراطي بمليونية 30 يونيو.

الخرطوم : ايمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي