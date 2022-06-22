أبوهاجة: الطريق الى الحوار لابد ان يستند على الآلية الثلاثية





أكد المستشارالاعلامي لرئيس مجلس السيادة العميد دكتور الطاهرأبوهاجة أن الطريق الى الحوار لابد ان يستند على

الآليه الثلاثية.

وقال فى تصريح لسونا “نحن نقدر سعي الآلية الثلاثية فى الحوار وان اي سلوك او اي طريق غير طريق الحوار السوداني السوداني سباحة ضد التيار وعدم معرفة بحقائق التاريخ وكُنه الشخصية السودانية”.

وقال أن محاولات القفز فوق الحوارالشامل ذو الطعم واللون السوداني السوداني قفزة في الظلام وبناء بلا اساس وركض وراء السراب. وأضاف لابد من مراعاة ان عدم الاستفادة من تجربة ما قبل 25 أكتوبر لايعني تكرار الأزمة فحسب وأنما استولاد لازمات جديدة لا تقبلها الأغلبية الصامتة من الشعب السودانى .

وكالة سونا