صلاح مناع : الاتحاد الأفريقي نادي لأنظمة شمولية





قال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة ؛ صلاح مناع إن مبعوث الاتحاد الأفريقي ؛ محمد الحسن ولد لباد يريد صناعة مجد سياسي على حساب الشعب السوداني.

و كتب مناع في تغريدة على تويتر رصدها “باج نيوز” الأربعاء : “‏الاتحاد الافريقي لم ينجح في انهاء أي انقلاب في القارة الأفريقية ولم ينجز أي من المهام الأساسية ، بل هو نادي لأنظمة شمولية ، ود لباد خلق له المنصب كصديق لموسى فكي و هو يريد أن يصنع مجد سياسي على حساب الشعب السوداني و ذلك بدعمه للعسكر منذ فض الاعتصام”.

باج نيوز