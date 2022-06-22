سياسية
صلاح مناع : الاتحاد الأفريقي نادي لأنظمة شمولية
قال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة ؛ صلاح مناع إن مبعوث الاتحاد الأفريقي ؛ محمد الحسن ولد لباد يريد صناعة مجد سياسي على حساب الشعب السوداني.
و كتب مناع في تغريدة على تويتر رصدها “باج نيوز” الأربعاء : “الاتحاد الافريقي لم ينجح في انهاء أي انقلاب في القارة الأفريقية ولم ينجز أي من المهام الأساسية ، بل هو نادي لأنظمة شمولية ، ود لباد خلق له المنصب كصديق لموسى فكي و هو يريد أن يصنع مجد سياسي على حساب الشعب السوداني و ذلك بدعمه للعسكر منذ فض الاعتصام”.
باج نيوز
برنامج جماهيري كبير في صالة ميريلاند بالخرطوم بعنوان عصر القوة الرقمية يوم السبت 18 يونيو 2022 العاشرة صباحاً – فقرات متنوعة وجوائز وهدايا وضيوف شرف وتغطية إعلامية. للاستفسار: 0116558376 – 0116553017