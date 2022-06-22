حميدتي يعلن عن تدابير أمنية لتأمين المدن وفرض هيبة الدولة





أعلن نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، عن اتخاذ تدابير أمنية محكمة لتأمين المدن وفرض هيبة الدولة، والعمل على تحقيق استقرار المجتمعات.

وبحث حميدتي، مجمل القضايا والتحديات التي تواجه عملية السلام وحل المشاكل القبلية بولاية غرب دارفور.

واستمع إلى تقرير مفصل خلال اجتماعه مع أطراف العملية السلمية اليوم بأمانة حكومة ولاية غرب دارفور، حول جهود الأطراف مع حكومة الولاية ولجنة أمنها والإدارات الأهلية، لوضع حد للصرعات والنزاعات القبلية التي ظلّت تتكرّر بين الفينة والأخرى بمحليات الولاية.

وأمّن الاجتماع على تكوين لجان مشتركة تضم أطراف العملية السلمية والأجهزة الأمنية، للتنسيق والعمل المشترك في بناء السلام والمصالحات والتعايش السلمي والمساعدة في الاستقرار والعودة الطوعية.

صحيفة السوداني