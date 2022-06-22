سياسية
أردول لـ(فولكر): مُحاولات إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء مستحيلة
شدّد الأمين العام لمجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير مبارك أردول، على ضرورة استئناف الحوار وفق منهجية واضحة ومحددة وبتنسيق من الأطراف، مضيفاً أنه لا يجب أن تُعلّق الجلسات التي تجمع القوى السياسية المتعددة لصالح طرف واحد في الأزمة.
وقال أردول في تدوينة على (فيسبوك): “يجب على فولكر أن يعلم أن مُحاولات إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء مستحيلة، إن عهد الثنائية قد ولى بلا عودة”.
صحيفة الصيحة
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